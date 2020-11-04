Для жителей Псковской области проходит онлайн-концерт в честь Дня народного единства

«В этот праздничный день мы перенесемся в концертный зал Дома офицеров и посмотрим онлайн-концерт, посвященный Дню народного единства в рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Наливайте вкусный чай и смотрите вместе с нами онлайн-концерт с любимыми исполнителями и выдающимися коллективами Псковской области», - говорится в сообщении.

Перед зрителями выступят заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» под руководством обладательницы почётного звания «Душа Земли Псковской» Ирины Казимир (балетмейстеры: Ольга Семёнова и Елена Фролова); вокальная студия «Признание» (София Катунина, Инга Андреева, Евгения Виноградова) под руководством Аллы Стеренчук; руководитель детской вокальной студии Ольга Микова; автор-исполнитель и ведущий концерта Виталий Зубков; вокальный ансамбль эстрадной песни «Арт-мастер» под руководством автора песен Андрея Евстафьева; а также ансамбль «Голубые молнии».