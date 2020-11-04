Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове появилась 20-метровая надпись «Мы вместе»

4 ноября 2020 года, 14:58

4 ноября в Финском парке в Пскове активисты волонтерского центра «Единой России» выложили 20-метровую надпись «Мы вместе» в цветах российского триколора, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении партии. Патриотическая акция «Мы вместе» посвящена празднованию Дня народного единства.

В Пскове появилась 20-метровая надпись «Мы вместе»

Фото регионального отделения партии «Единая Россия»

Надпись появилась на склоне у Троицкого моста в Финском парке. Во время проведения мероприятия все необходимые санитарные требования были соблюдены.

«Сегодня активисты волонтерского центра «Единой России» провели патриотическую акцию «Мы вместе», чтобы еще раз напомнить людям, что сила нашей страны – в единстве. Праздник «День народного единства» посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение смогло освободить Москву от иностранных интервентов. Важно не забывать свою историю, и помнить, что совместными усилиями можно справиться со всеми проблемами. Особенно это важно в нынешних непростых условиях, в борьбе с пандемией коронавируса», - отметила заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава города Пскова Елена Полонская.

По ее словам, волонтерский центр партии объединяет все больше добровольцев, чтобы оказывать помощь людям.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Лаптиев: 99,9% населения Псковской области имеет возможность смотреть телевидение в цифровом качестве
Жителям Псковской области предлагают посмотреть старинные фильмы о сето
У заместителя главврача Дедовичской районной больницы выявили COVID-19
Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове
Для жителей Псковской области проходит онлайн-концерт в честь Дня народного единства
В «Леруа Мерлен» в Пскове сработала пожарная сигнализация
В областной библиотеке открылась выставка «Россия. Полет через века»
Опубликованы результаты исследования сегмента ТГ-каналов Псковской области
Более 50 мероприятий пройдут для жителей Псковской области в День народного единства

Комментарии

Авторизация
No comments
Обморочное состояние

Общество / Здоровье
2 ноября 22:49

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Общество
2 ноября 16:38

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

В Пскове прошел Международный молодежный форум проектов «Наследники»
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?