В Пскове появилась 20-метровая надпись «Мы вместе»

4 ноября в Финском парке в Пскове активисты волонтерского центра «Единой России» выложили 20-метровую надпись «Мы вместе» в цветах российского триколора, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении партии. Патриотическая акция «Мы вместе» посвящена празднованию Дня народного единства.

Надпись появилась на склоне у Троицкого моста в Финском парке. Во время проведения мероприятия все необходимые санитарные требования были соблюдены.

«Сегодня активисты волонтерского центра «Единой России» провели патриотическую акцию «Мы вместе», чтобы еще раз напомнить людям, что сила нашей страны – в единстве. Праздник «День народного единства» посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение смогло освободить Москву от иностранных интервентов. Важно не забывать свою историю, и помнить, что совместными усилиями можно справиться со всеми проблемами. Особенно это важно в нынешних непростых условиях, в борьбе с пандемией коронавируса», - отметила заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава города Пскова Елена Полонская.

По ее словам, волонтерский центр партии объединяет все больше добровольцев, чтобы оказывать помощь людям.