В «Леруа Мерлен» в Пскове сработала пожарная сигнализация

На место прибыли пожарные подразделения, однако возможный источник возгорания обнаружен не был.

Посетители отмечают, что после того, как в «Леруа Мерлен» сработала пожарная сигнализация, их никто не эвакуировал. «По некоторым данным, в магазине до сих пор нет планов эвакуации и тушения пожара. Данная информация уточняется», - говорится в сообщении.

Проект по строительству торгового центра сети «Леруа Мерлен» в Пскове начали реализовывать во второй половине 2018 года. В него инвестировали около 800 млн рублей.

Работает новый гипермаркет ежедневно с 08:00 до 22:00 по адресу Рижский проспект, 94 с 29 октября.