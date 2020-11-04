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Происшествия / ЧП

В «Леруа Мерлен» в Пскове сработала пожарная сигнализация

4 ноября 2020 года, 13:54

В магазине «Леруа Мерлен» в Пскове сработала пожарная сигнализация, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В «Леруа Мерлен» в Пскове сработала пожарная сигнализация

Фото Псковского агентства информации

На место прибыли пожарные подразделения, однако возможный источник возгорания обнаружен не был.

Посетители отмечают, что после того, как в «Леруа Мерлен» сработала пожарная сигнализация, их никто не эвакуировал. «По некоторым данным, в магазине до сих пор нет планов эвакуации и тушения пожара. Данная информация уточняется», - говорится в сообщении.

Проект по строительству торгового центра сети «Леруа Мерлен» в Пскове начали реализовывать во второй половине 2018 года. В него инвестировали около 800 млн рублей.

Работает новый гипермаркет ежедневно с 08:00 до 22:00 по адресу Рижский проспект, 94 с 29 октября. 

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