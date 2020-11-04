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Общество

Опубликованы результаты исследования сегмента ТГ-каналов Псковской области

4 ноября 2020 года, 12:58

Опубликованы результаты исследования ТГ-сегмента Псковской области. Анализ провел Telegram-канал «Псковские новости».

Опубликованы результаты исследования сегмента ТГ-каналов Псковской области

Фото из Telegram-канала «Псковские новости»

Так, самыми цитируемыми в регионе являются Псковские новости и ПЛН. Они стали постоянным источником информации для федеральных и тематических политических Telegram-каналов. «Псковские новости увеличили ERR до 52%, у ПЛН этот индекс, напротив, упал до 47%. Псковские новости продолжают активно наращивать ссылочную базу. Число упоминаний канала выросло до 317, а число репостов - до 971. Число упоминаний публикаций Псковских новостей увеличилось до 1172», - говорится в сообщении Telegram-канала «Псковские новости».

А вот Официальный Telegram-канал Псковской области успешно расширил свою нишу. По мнению исследователей, Официальный канал региона монополизировал возможность первым распространять информацию из стен администрации области. 

Кроме того, исследователи отмечают, что надежды на появление новых персонифицированных ТГ-каналов не оправдались. В этом сегменте продолжают работать только Шлосберг и Сева Козловский.

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