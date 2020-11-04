Более 50 мероприятий пройдут для жителей Псковской области в День народного единства

Более 50 мероприятий в честь празднования Дня народного единства пройдут в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Их большая часть пройдет в дистанционном формате из-за сложной эпидемической ситуации.

По традиции накануне памятного дня прошла всероссийская акция «Ночь искусств». Псков также к ней присоединился. В частности, Псково-Изборский объединенный музей-заповедник организовал онлайн-экскурсию «Псков Гермейра». Также в акции поучаствовали выставки «Культура и искусство древнего Пскова» и «Собор церковного искусства». А Псковский городской центр культуры организовал в своих социальных сетях показ представления «Сказание о древнем городе».

4 ноября учреждения культуры региона будут транслировать концерты, публиковать фотовыставки, проводить онлайн-викторины в своих социальных сетях.

Некоторые мероприятия, которые стартовали еще до Дня народного единства, завершатся спустя несколько дней. Например, в Пскове организована выставка «Полет над Россией», в состав которой входят снимки пейзажей Псковской области. Эта выставка находится в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Кроме того, в социальных сетях опубликуют выставки «Национальный колорит в самодеятельном народном творчестве», «Пусть всегда будет солнце» и другие.

В Пскове волонтеры будут раздавать праздничные открытки в честь празднования Дня народного единства в рамках акции #МыВместе. Все противовирусные меры будут соблюдены.

Жители Псковской области могут поучаствовать в Большом этнографическом диктанте. Акция в 2020 году проводится онлайн. Ответить на 30 вопросов диктанта можно на официальном сайте акции до конца недели.