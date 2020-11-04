Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

С Днем народного единства поздравил жителей Псковской области Александр Котов

4 ноября 2020 года, 11:55

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от себя лично и от имени Псковского областного Собрания депутатов поздравил жителей Псковской области с Днём народного единства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

С Днем народного единства поздравил жителей Псковской области Александр Котов

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Он напомнил, что День народного единства россияне начали отмечать с 2005 года.

«Этот праздник знаменует связь времён и поколений, преданность корням и уважение к культурному многообразию России, духовную силу и верность Отчизне, сплочённость нации и готовность каждого из нас трудиться ради процветания Родины», - отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов. Всех граждан нашей, по его мнению, объединяют такие базовые ценности как патриотизм.

Кроме того, он подчеркнул, что нашему народу присущ дух единства. «Тысячелетняя история России и перспективы её развития, победы прошлых поколений и достижения современников, преодоление трудностей и даже постигшие неудачи – всё это объединяет нас, делая сильнее и вдохновляя на новые свершения во имя памяти предков, счастья детей и процветания Отечества!» - отметил Александр Котов и пожелал псковичам здоровья, успехов, мира и согласия.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликованы результаты исследования сегмента ТГ-каналов Псковской области
Более 50 мероприятий пройдут для жителей Псковской области в День народного единства
Трое школьников из Псковской области выиграли во всероссийском конкурсе по миллиону
Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с праздником
120 человек заболели коронавирусом за сутки в Псковской области 3 ноября
Псковичей предупреждают о тумане
В Печорском районе в рамках нацпроекта отремонтировано более 4 км дорог
Псковского экс-полицейского обвиняют в избиение женщины
Олеся Попова назначена главой администрации Палкино

Комментарии

Авторизация
No comments
Обморочное состояние

Общество / Здоровье
2 ноября 22:49

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Общество
2 ноября 16:38

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

В Пскове прошел Международный молодежный форум проектов «Наследники»
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?