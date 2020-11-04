С Днем народного единства поздравил жителей Псковской области Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от себя лично и от имени Псковского областного Собрания депутатов поздравил жителей Псковской области с Днём народного единства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Он напомнил, что День народного единства россияне начали отмечать с 2005 года.

«Этот праздник знаменует связь времён и поколений, преданность корням и уважение к культурному многообразию России, духовную силу и верность Отчизне, сплочённость нации и готовность каждого из нас трудиться ради процветания Родины», - отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов. Всех граждан нашей, по его мнению, объединяют такие базовые ценности как патриотизм.

Кроме того, он подчеркнул, что нашему народу присущ дух единства. «Тысячелетняя история России и перспективы её развития, победы прошлых поколений и достижения современников, преодоление трудностей и даже постигшие неудачи – всё это объединяет нас, делая сильнее и вдохновляя на новые свершения во имя памяти предков, счастья детей и процветания Отечества!» - отметил Александр Котов и пожелал псковичам здоровья, успехов, мира и согласия.