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Конкурсы

Трое школьников из Псковской области выиграли во всероссийском конкурсе по миллиону

4 ноября 2020 года, 11:42

По миллиону рублей выиграли три школьника из Псковской области во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Трое школьников из Псковской области выиграли во всероссийском конкурсе по миллиону

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Среди сотен тысяч школьников наши ребята стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»! Ура, гордимся!» – написал он.

Этим летом прошел первый этап конкурса, в котором приняли участие более 4 300 учеников со всей области. Однако, предварительный отбор в финал прошли только девять учащихся из Пскова, Великих Лук и Пыталово.

Три из них выиграли по 1 миллиону рублей. Победителями стали Анастасия Ахметова (лицей № 11, Великие Луки), Анастасия Болдова (гимназия имени С. В. Ковалевской, Великие Луки) и Варвара Маслова (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия).

Кроме того, Анна Мизгирева (Псковский педагогический комплекс) и Софья Петрова (школа № 2, Псков) получили по 200 тысяч рублей.

«Поздравляю победителей! Вы – молодцы, приняли вызов и доказали, что на многое способны! Искренне желаю здоровья, творческих успехов и ещё больших высот!» – отметил Михаил Ведерников.

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