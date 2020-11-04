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Общество

Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с праздником

4 ноября 2020 года, 11:29

С Днём народного единства поздравил жителей Псковской области глава региона Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Более 400 лет назад народное ополчение освободило Москву от польских захватчиков, напомнил Михаил Ведерников и добавил, что это стало ярким событием в истории нашего государства и примером сплоченности граждан. «Сегодня мы отдаём долг памяти подвигу наших предков, сохранивших независимость страны», - отметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, Псковская область сыграла значимую роль в формировании российской государственности, потому что служила надежным защитником русских земель и оплотом православия.

«Любовь к Отечеству, уважение к истории и традициям, ответственность за настоящее и будущее страны — это те ценности, которые отличают российский народ, бережно передаются из поколения в поколение и служат опорой в жизни каждого человека», - заметил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников выразил уверенность, что мы справимся с непростыми вызовами нашего времени. «Ведь сила нашей страны в единстве и сплочённости всех её граждан. Искренне желаю каждому из вас счастья, мира, добра и благополучия. С праздником!» - подчеркнул губернатор Псковской области.

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