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Общество / Здоровье

120 человек заболели коронавирусом за сутки в Псковской области 3 ноября

4 ноября 2020 года, 09:36

120 человек заболели коронавирусом за сутки 3 ноября, написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 8 тыс. 401 человека.

Больше всего больных диагностировали в Пскове - 64 случая (всего 3 тыс.) и в Великих Луках — 11 (всего 1 тыс. 679).

120 человек заболели коронавирусом за сутки в Псковской области 3 ноября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

12 человек заболели коронавирусом в Псковском районе (всего 676) и 14 – в Островском (всего 535). 5 заболевших выявили в Плюсском (всего 177). По 2 случая заболевания коронавирусом подтвердились Печорском (всего 142), Дновском (всего 119), Палкинском (всего 101) и Пыталовском (всего 48) районах. По 1 диагнозу диагностировали в Великолукском (всего 277), Невельском (всего 263), Новосокольническом (всего 182), Бежаницком (всего 111), Пустошкинском (всего 42) и Усвятском (всего 40) районах.

От коронавируса за минувшие сутки выздоровели 47 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 поправились 4 тыс. 715 человек. Количество умерших — 70 человек.

«Завтра выходной. Очень прошу всех быть осторожными и благоразумными. Давайте победим вирус вместе!» - написал Михаил Ведерников.

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