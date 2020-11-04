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Общество / Экология

Псковичей предупреждают о тумане

4 ноября 2020 года, 09:22

Утром 4 ноября жителей Псковской области и Пскова предупреждают о тумане. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о неблагоприятном природном явлении поступила от Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 8:25.

Туман в Псковской области и Пскове будет наблюдаться в ближайшие два часа. Видимость составляет 500 метров и менее.

По прогнозу, 4 ноября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Возможно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха будет от 5 до 10 градусов тепла, ветер — южный 3-8 м/сек.

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