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Транспорт / Безопасность

В Печорском районе в рамках нацпроекта отремонтировано более 4 км дорог

3 ноября 2020 года, 20:11

В Печорском районе введены в эксплуатацию все объекты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года. Как сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, на эти цели из областного бюджета было выделено свыше 34 млн рублей.

Благодаря этим средствам в нормативное состояние приведены около 4,4 км дорог в городе Печоры, деревнях Кривск, Киршино, Речки.

Кроме того, на сэкономленные средства был разыгран дополнительный контракт на ремонт участка улицы в деревне Новые Бутырки длиной 108 метров.

Ремонтом занималась подрядная организация ООО «Печорыагродорстрой».

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