Псковского экс-полицейского обвиняют в избиение женщины. Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, перед судом предстанет бывший старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 (микрорайон Завеличье) УМВД России по Пскову.

Установлено, что 19 августа 2019 года обвиняемый, находясь в служебном кабинете, не менее трёх раз ударил по голове женщину, заставляя признаться в краже. В результате она получила травмы.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).