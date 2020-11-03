Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

4 ноября состоится «квартирник» для школьников СЗФО

3 ноября 2020 года, 17:41

4 ноября состоится online-квартирник для школьников СЗФО, сообщается на странице Псковского регионального отделения «Российского движения школьников» в социальной сети «ВКонтакте».

4 ноября состоится «квартирник» для школьников СЗФО

Фото из группы РДШ Псковской области в социальной сети «Вконтакте»

Мероприятие начнется в 16:00 и объединит весь Северо-Западный федеральный округ. 

Кроме того, организаторы призывают активно участвовать в Дне единых действий. «Уже завтра состоится большой праздник, который объединяет нашу многонациональную страну. Размещай в социальных сетях стихи и песни о дружбе!», - говорится в сообщении. При этом необходимо использовать хештеги дня: #РДШ #РДШ60 #МыВместеРДШ и #ДеньНародногоЕдинстваРДШ

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

По факту ранения полицейского в Себежском районе проводится служебная проверка
Федеральный транш на развитие «Моглино» позволит реализовать «Титан-Полимеру» инвестпроект
Ремонт в корпусе межрайонной больницы Великих Лук завершится в декабре
В Пскове разворачиваются дополнительные койки для больных коронавирусом
900 млн рублей получила Псковская область по индивидуальной программе развития
Компании Группы «Газпром межрегионгаз» готовы к работе в сезон зимних максимальных нагрузок
В ДТП в Опочецком районе погиб человек
Команда программы «Ревизорро» провела съемки в Пскове
В Псковской области мужчина избил до смерти 83-летнюю мать

Комментарии

Авторизация
No comments
Обморочное состояние

Общество / Здоровье
2 ноября 22:49

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Общество
2 ноября 16:38

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

В Пскове прошел Международный молодежный форум проектов «Наследники»
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?