4 ноября состоится «квартирник» для школьников СЗФО

4 ноября состоится online-квартирник для школьников СЗФО, сообщается на странице Псковского регионального отделения «Российского движения школьников» в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие начнется в 16:00 и объединит весь Северо-Западный федеральный округ.

Кроме того, организаторы призывают активно участвовать в Дне единых действий. «Уже завтра состоится большой праздник, который объединяет нашу многонациональную страну. Размещай в социальных сетях стихи и песни о дружбе!», - говорится в сообщении. При этом необходимо использовать хештеги дня: #РДШ #РДШ60 #МыВместеРДШ и #ДеньНародногоЕдинстваРДШ