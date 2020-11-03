Ремонт в корпусе межрайонной больницы Великих Лук завершится в декабре

Корпус межрайонной больницы в Великих Луках отремонтируют к декабрю, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Работы проводят в Великих Луках на улице Больничной, 10. В настоящее время там установлены новые окна. Рабочие начали ремонтировать входную группу лечебного учреждения.

Также 3 ноября закончился косметический ремонт приёмного отделения. Теперь пациенты могут получить помощь в комфортных и доступных условиях.

Ремонт ведётся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.