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Общество / Здоровье

Ремонт в корпусе межрайонной больницы Великих Лук завершится в декабре

3 ноября 2020 года, 16:57

Корпус межрайонной больницы в Великих Луках отремонтируют к декабрю, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Работы проводят в Великих Луках на улице Больничной, 10. В настоящее время там установлены новые окна. Рабочие начали ремонтировать входную группу лечебного учреждения.

Также 3 ноября закончился косметический ремонт приёмного отделения. Теперь пациенты могут получить помощь в комфортных и доступных условиях.

Ремонт ведётся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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