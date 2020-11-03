В Пскове разворачиваются дополнительные койки для больных коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на комитет по здравоохранению региона.

Дополнительные COVID-койки появятся в здании бывшей инфекционной больницы на улице Красноармейской.

«Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, для увеличения объёма оказания медицинской помощи большему количеству пациентов приказом учреждения ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» с 3 ноября развёрнуты койки долечивания в здании инфекционной больницы на улице Красноармейской, 18», - говорится в сообщении комитета по здравоохранению.

В настоящее время туда переводят пациентов с лёгкими формами COVID-19, которым по эпидемиологическим показаниям рекомендовано нахождение в лечебном учреждении. Также в медучреждение попадают те, кто не может самоизолироваться или проживает совместно с людьми из групп риска.

«Просим с пониманием отнести к принятым мерам. Медицинское сопровождение и необходимая терапия будет проводиться в полном объёме», - отмечает профильный комитет.