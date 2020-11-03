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Экономика / Промышленность

900 млн рублей получила Псковская область по индивидуальной программе развития

3 ноября 2020 года, 16:14

900 млн рублей получила Псковская область в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ. Первый транш направили региону на развитие территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Моглино».

За счет федеральных денег построят инженерные сети и транспортную инфраструктуру, а также обустроят зону таможенного контроля. Инфраструктуру полностью подготовят для нужд резидентов до 2024 года.

Заместитель министра экономического развития Сергей Галкин заметил, что развитие инфраструктуры «Моглино» позволит региону повысить инвестиционную привлекательность и создать новые рабочие места.

«Каждый инвестор знает, что зачастую инфраструктурные затраты составляют большую часть всех затрат в реализации инвестиционного проекта», - подчеркнула заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Поэтому, отметила она, за счет реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития региона и при поддержке Минэкономразвития удастся значительно понизить нагрузку на региональную казну в части инфраструктурного сопровождения инвестиционных проектов.

Высвободившиеся средства область может потратить на комплексные меры по противодействию коронавирусу, а также разные социальные программы. «В складывающейся ситуации это крайне важная помощь со стороны Правительства РФ. В свою очередь ОЭЗ «Моглино» получает существенный дополнительный вектор развития, что положительно отразится как на инвестиционной привлекательности региона, так и его экономическом потенциале», - заявила Нинель Салагаева.

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