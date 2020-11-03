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Общество / Шоу

Команда программы «Ревизорро» провела съемки в Пскове

3 ноября 2020 года, 15:15

Команда программы «Ревизорро», которая выходит на канале «Пятница» с ведущей Ксенией Милас, провела съемки в Пскове, сообщает «Комсомольская правда. Псков».

Из личных источников корреспонденты «Комсомольской правды. Псков» узнали, что съемки состоялись 2 ноября в ресторане «Моя Италия». Однако, сотрудники заведения разошлись, как только в гости к ним нагрянула с проверкой Милас.

Команда программы «Ревизорро» провела съемки в Пскове

Скриншот из Instagram-аккаунта «Экскурсии в Пскове»

Также фотографией с Ксенией Милас, сделанной напротив библиотеки Каверина, поделилась индивидуальный псковский экскурсовод Наталья в Instagram-аккаунте «Экскурсии в Пскове».

«Я, обычно, не пристаю к людям с фотографиями, но тут не удержалась. Моя дочь не простила бы мне, если бы я не сделала фото с Ксенией Милас. И пусть я замёрзла, не красиво получилась, и вообще... И нет, ревиззоро у нас не снимают, если что» - написала экскурсовод.

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