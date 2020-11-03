В Псковской области мужчина избил до смерти 83-летнюю мать

В одной из деревень Новосокольнического района мужчина со знакомым избил 83-летнюю мать до смерти. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СК СУ РФ по Псковской области, информация о смерти женщины в результате полученных телесных повреждений поступила в полицию 29 октября 2020 года.

По версии следствия, преступление совершил 56-летний сын погибшей и его 49-летний знакомый, с которым он употреблял алкоголь 26 октября. Мужчины много раз ударили пожилую женщину кулаками в область туловища, тем самым причинив телесные повреждения, повлекшие смерть.

Великолукский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

В настоящее время один из подозреваемых заключен под стражу решением суда, а второму оказывают специализированную медицинскую помощь. В отношении него следователи будут добиваться аналогичной меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.