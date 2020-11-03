Обновлённая схема маршрутизации пациентов для плановой медпомощи заработала в Псковской области

Обновленная схема маршрутизации пациентов в рамках оказания плановой медицинской помощи заработала в учреждениях здравоохранения Псковской области. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Теперь часть пациентов, которые поступили в Псковскую областную клиническую больницу с направлением на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование и консультацию, будут перенаправляться в другие медучреждения при условии, что тест на COVID-19 будет отрицательным.

Согласно новому порядку, пациентов хирургического профиля будут отправлять в Псковскую межрайонную больницу, а больных с хронической сердечной недостаточностью — в Островскую межрайонную больницу.

Псковская областная клиническая больница будет принимать граждан, которые имеют направление на плановую госпитализацию по профилям ревматология, реабилитация и гинекология. Также сюда направляются пациенты с травмами и нарушениями ритма сердца.

Всех беременных для наблюдения и лечения будут отправлять в Псковский перинатальный центр. При этом сюда принимаются женщины с любым сроком беременности.

На обследование и госпитализацию в пульмонологическое отделение пациентов направят в Псковскую межрайонную больницу.

Псковский госпиталь для ветеранов войн будет отвечать за прием больных в отделение неврологии.

Новую схему разработали специалисты регионального комитета по здравоохранению с главными врачами медицинских организаций и главными внештатными профильными специалистами комитета по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он отметил, что необходимо сохранять полноценную плановую медицинскую помощь населению, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию.