Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Псковская область вышла на пик осенней волны коронавируса, считают эксперты

3 ноября 2020 года, 12:43

Эксперты считают, что Псковская область вышла на пик осенней волны коронавируса. Об этом написал глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Псковская область вышла на пик осенней волны коронавируса, считают эксперты

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Количество заболевших высокое, но и количество проведённых тестов тоже очень большое», - отметил губернатор. За сутки в Псковской области подтвердилось 126 случаев заболевания коронавирусом, а количество исследований, проведенных 2 ноября, ровняется 1 тыс. 286.

Также Михаил Ведерников подчеркнул, что ситуация находится на контроле и постоянно анализируется.

«Наберемся терпения и продолжим соблюдать меры безопасности. От всех нас зависит, как быстро уровень заболевших начнёт снижаться», - написал глава региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Обновлённая схема маршрутизации пациентов для плановой медпомощи заработала в Псковской области
Федеральный этап соревнования «Абилимпикс» пройдет в дистанционном формате
С 3 ноября изменен режим работы МРЭО в Пскове
126 человек заболели коронавирусом в Псковской области 2 ноября
До 3 млрд рублей направят на ремонт трасс Псковской области в 2021 году
В течение недели жители Псковской области смогут написать этнографический диктант
19-летний парень угнал машину от дома по улице Зобова в Пскове
Замглавы Минсельхоза пообещал поддержку Псковской области
Про псковские сыр и лён узнают участники туристского онлайн-марафона из разных регионов России

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Обморочное состояние

Общество / Здоровье
2 ноября 22:49

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Общество
2 ноября 16:38

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

В Пскове прошел Международный молодежный форум проектов «Наследники»
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?