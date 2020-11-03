Псковская область вышла на пик осенней волны коронавируса, считают эксперты

Эксперты считают, что Псковская область вышла на пик осенней волны коронавируса. Об этом написал глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Количество заболевших высокое, но и количество проведённых тестов тоже очень большое», - отметил губернатор. За сутки в Псковской области подтвердилось 126 случаев заболевания коронавирусом, а количество исследований, проведенных 2 ноября, ровняется 1 тыс. 286.

Также Михаил Ведерников подчеркнул, что ситуация находится на контроле и постоянно анализируется.

«Наберемся терпения и продолжим соблюдать меры безопасности. От всех нас зависит, как быстро уровень заболевших начнёт снижаться», - написал глава региона.