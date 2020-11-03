Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Федеральный этап соревнования «Абилимпикс» пройдет в дистанционном формате

3 ноября 2020 года, 12:30

Соревнования национального конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдут в очно-дистанционном формате, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Их планируется провести с 23 по 29 ноября.

Федеральный этап соревнования «Абилимпикс» пройдет в дистанционном формате

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Площадки для участников из Псковской области будут организованы в учреждениях профессионального образования региона. В частности, компетенции «Администрирование баз данных» и «Бисероплетение» пройдут на базе Великолукского политехнического колледжа, компетенции «Малярное дело» и «Сухое строительство и штукатурные работы» — на базе Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, компетенции «Кондитерское дело», «Мебельщик», «Портной, Швея», «Слесарное дело» и «Столярное дело» — на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, компетенция «Медицинский и социальный уход» — на базе Псковского медицинского колледжа. Кроме того, соревнования в номинациях «Гончарное дело» и «Флористика» пройдут на специализированных площадках Центра специального образования № 1, в номинации «Вязание крючком» — в Центре специального образования № 2, в номинации «Обработка текста» — в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения, в номинации «Художественное вышивание» — в Порховской специальной (коррекционной) школе-интернате.

150 экспертов Центра управления соревнованиями в Москве и более 230 специалистов на удаленных площадках в регионах будут оценивать участников дистанционно.

В федеральном конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» будут участвовать 17 победителей регионального этапа в Псковской области. Всего в соревновании примут участие представители 85 субъектов РФ. Учащиеся школ и профессиональных образовательных учреждений поборются за звание лучших в 77 компетенциях.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Обновлённая схема маршрутизации пациентов для плановой медпомощи заработала в Псковской области
Псковская область вышла на пик осенней волны коронавируса, считают эксперты
С 3 ноября изменен режим работы МРЭО в Пскове
126 человек заболели коронавирусом в Псковской области 2 ноября
До 3 млрд рублей направят на ремонт трасс Псковской области в 2021 году
В течение недели жители Псковской области смогут написать этнографический диктант
19-летний парень угнал машину от дома по улице Зобова в Пскове
Замглавы Минсельхоза пообещал поддержку Псковской области
Про псковские сыр и лён узнают участники туристского онлайн-марафона из разных регионов России

Комментарии

Авторизация
No comments
Обморочное состояние

Общество / Здоровье
2 ноября 22:49

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Общество
2 ноября 16:38

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

В Пскове прошел Международный молодежный форум проектов «Наследники»
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?