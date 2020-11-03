Федеральный этап соревнования «Абилимпикс» пройдет в дистанционном формате

Соревнования национального конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдут в очно-дистанционном формате, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Их планируется провести с 23 по 29 ноября.

Площадки для участников из Псковской области будут организованы в учреждениях профессионального образования региона. В частности, компетенции «Администрирование баз данных» и «Бисероплетение» пройдут на базе Великолукского политехнического колледжа, компетенции «Малярное дело» и «Сухое строительство и штукатурные работы» — на базе Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, компетенции «Кондитерское дело», «Мебельщик», «Портной, Швея», «Слесарное дело» и «Столярное дело» — на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, компетенция «Медицинский и социальный уход» — на базе Псковского медицинского колледжа. Кроме того, соревнования в номинациях «Гончарное дело» и «Флористика» пройдут на специализированных площадках Центра специального образования № 1, в номинации «Вязание крючком» — в Центре специального образования № 2, в номинации «Обработка текста» — в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения, в номинации «Художественное вышивание» — в Порховской специальной (коррекционной) школе-интернате.

150 экспертов Центра управления соревнованиями в Москве и более 230 специалистов на удаленных площадках в регионах будут оценивать участников дистанционно.

В федеральном конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» будут участвовать 17 победителей регионального этапа в Псковской области. Всего в соревновании примут участие представители 85 субъектов РФ. Учащиеся школ и профессиональных образовательных учреждений поборются за звание лучших в 77 компетенциях.