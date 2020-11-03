С 3 ноября изменен режим работы МРЭО в Пскове

С 3 ноября изменён режим работы МРЭО ГИБДД в городе Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Режим работы изменился в связи с участившимися случаями сбоев информационных систем Единого портала государственных и муниципальных услуг. Псковичи не могли направить заявки посредством Единого портала для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции.

Теперь прием осуществляется по записи через единый портал государственных услуг или через терминал электронной очереди. МРЭО ГИБДД в Пскове принимает со вторника по субботу с 8:00 до 19:00 (с 12:30 до 13:30 – обед) и в воскресенье – с 8:00 до 15:00 (без обеда).

4 ноября МРЭО будет работать в обычном режиме.

При посещении административного здания МРЭО ГИБДД рекомендуется соблюдать меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции: использовать маски и перчатки, а также помнить про соблюдение дистанции.