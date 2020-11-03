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Общество / Здоровье

126 человек заболели коронавирусом в Псковской области 2 ноября

3 ноября 2020 года, 11:17

126 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 2 ноября, сообщает официальный Telegram-канал региона. Общее количество заболевших достигло 8 тыс. 281 человек.

126 человек заболели коронавирусом в Псковской области 2 ноября

Больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Пскове – 63 человека (всего 2 тыс. 936), в Великих Луках – 14 (всего 1 тыс. 668) и Псковском районе - 9 (всего 664). По 7 человек заболели в Локнянском (всего 40) и Палкинском (всего 99) районах. В Порховском районе (всего 222) подтвердили 5 случаев заболевания и в Опочецком – 4 (всего 197), по 3 - в Новосокольническом (всего 181) и Островском (всего 521) районах.

В большинстве других районов Псковской области выявили по 1-2 новому случаю заболевания коронавирусом.

За сутки не выздоровел ни один человек. Всего с начала пандемии поправились 4 тыс. 668 пациентов. Число умерших – 70.

2 ноября провели 1 тыс. 286 исследований на коронавирус, их общее количество достигло 131 тыс. 900.

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