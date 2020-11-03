Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

До 3 млрд рублей направят на ремонт трасс Псковской области в 2021 году

3 ноября 2020 года, 10:51

До 3 млрд рублей направят на ремонт и обустройство региональных трасс в 2021 году власти Псковской области. Об этом 3 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству области Бориса Елкина.

До 3 млрд рублей направят на ремонт трасс Псковской области в 2021 году

Фото Андрея Степанова

Финансирование увеличится в 1,5 раза за счет участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволит запустить проекты по переустройству грунтовых дорог в асфальтобетонные.

«В этом году на ремонт и обустройство дорог потратим порядка 2 млрд рублей. Но уже в 2021 году будет увеличение объема средств в полтора раза. Помимо текущих ремонтов дорог у нас будет предусмотрен капитальный ремонт трасс, и самое важное — мы начнем делать из грунтовых дорог асфальтобетонные, это самые капиталоемкие объемы. Отмечу, что мы рассчитываем существенно увеличить объем финансирования не только за счет нацпроекта, но и за счет поступления акцизов от продажи нефтепродуктов», — отметил Борис Елкин.

По его словам, в первый год реализации национального проекта власти региона в основном занимались текущим ремонтом дорог. В 2021 году планируется отремонтировать 20 объектов региональных трасс. В частности, трассу Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп, которая дублирует федеральную Р-23, связывающую Псков и Санкт-Петербург. Планируется, что отремонтированная дорога разгрузит федеральную магистраль. Также в планах на ремонт значится ряд трасс на приграничных территориях. Например, дорога Опочка — Красногородск. 

В настоящее время власти региона начали проведение первых электронных аукционов на ремонт дорог по нацпроекту в 2021 году.

Протяженность региональных дорог в Псковской области составляет более 8 тыс. км, при этом лишь 34% из них находится в нормативном состоянии.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Обновлённая схема маршрутизации пациентов для плановой медпомощи заработала в Псковской области
Псковская область вышла на пик осенней волны коронавируса, считают эксперты
Федеральный этап соревнования «Абилимпикс» пройдет в дистанционном формате
С 3 ноября изменен режим работы МРЭО в Пскове
126 человек заболели коронавирусом в Псковской области 2 ноября
В течение недели жители Псковской области смогут написать этнографический диктант
19-летний парень угнал машину от дома по улице Зобова в Пскове
Замглавы Минсельхоза пообещал поддержку Псковской области
Про псковские сыр и лён узнают участники туристского онлайн-марафона из разных регионов России

Комментарии

Авторизация
No comments
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий