До 3 млрд рублей направят на ремонт трасс Псковской области в 2021 году

До 3 млрд рублей направят на ремонт и обустройство региональных трасс в 2021 году власти Псковской области. Об этом 3 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству области Бориса Елкина.

Финансирование увеличится в 1,5 раза за счет участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволит запустить проекты по переустройству грунтовых дорог в асфальтобетонные.

«В этом году на ремонт и обустройство дорог потратим порядка 2 млрд рублей. Но уже в 2021 году будет увеличение объема средств в полтора раза. Помимо текущих ремонтов дорог у нас будет предусмотрен капитальный ремонт трасс, и самое важное — мы начнем делать из грунтовых дорог асфальтобетонные, это самые капиталоемкие объемы. Отмечу, что мы рассчитываем существенно увеличить объем финансирования не только за счет нацпроекта, но и за счет поступления акцизов от продажи нефтепродуктов», — отметил Борис Елкин.

По его словам, в первый год реализации национального проекта власти региона в основном занимались текущим ремонтом дорог. В 2021 году планируется отремонтировать 20 объектов региональных трасс. В частности, трассу Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп, которая дублирует федеральную Р-23, связывающую Псков и Санкт-Петербург. Планируется, что отремонтированная дорога разгрузит федеральную магистраль. Также в планах на ремонт значится ряд трасс на приграничных территориях. Например, дорога Опочка — Красногородск.

В настоящее время власти региона начали проведение первых электронных аукционов на ремонт дорог по нацпроекту в 2021 году.

Протяженность региональных дорог в Псковской области составляет более 8 тыс. км, при этом лишь 34% из них находится в нормативном состоянии.