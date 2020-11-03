В течение недели жители Псковской области смогут написать этнографический диктант. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Международная акции «Большой этнографический диктант— 2020» старатовала 3 ноября по всей стране в дистанционном формате. Псковичи могут присоединится к акции на официальном сайте проекта.

Диктант представляет собой тест, который состоит из 30 вопросов, 10 из которых по региональной тематике. Участникам из Псковской области предстоит отвечать, к примеру, на вопросы о малочисленном коренном народе сето, представители которого проживают в Печорском районе.

Международная акция «Большой этнографический диктант — 2020» продлится до конца недели. Тем, кто захочет стать ее участником, течение этого времени необходимо посетить портал miretno.ru и нажать интерактивную кнопку «Пройти диктант». Перед началом тестирования необходимо пройти регистрацию. По завершению диктанта можно скачать цифровой сертификат участника.

Отметим, что запланированное ранее проведение тестирование на одной очной площадке в Пскове отменено из-за введенного на территории региона запрета на проведение массовых мероприятий.