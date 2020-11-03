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Происшествия / Преступление

19-летний парень угнал машину от дома по улице Зобова в Пскове

3 ноября 2020 года, 10:26

19-летний пскович угнал машину от дома по улице Зобова в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодой человек был задержан почти сразу же.

В ночь на 2 ноября от дома по улице Олега Зобова был угнан автомобиль «Иж Комби». Вскоре экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову обнаружил разыскиваемую машину у дома по Пролетарскому переулку.

Угонщик не справился с управлением и въехал в столб, после чего скрылся с места происшествия. Задержали парня на улице Нововойсковой. Его доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. 

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