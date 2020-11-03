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Экономика / Сельское хозяйство

Замглавы Минсельхоза пообещал поддержку Псковской области

3 ноября 2020 года, 09:39

Первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым пообещал и дальше оказывать поддержку Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Замглавы Минсельхоза пообещал поддержку Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор отметил, что сельское хозяйство области показывает устойчивый рост в последние годы. В частности, по данным на 1 октября индекс производства сельхозпродукции составил 106,4% к аналогичному периоду прошлого года, объём производства достиг 34,3 млрд рублей. При этом прирост отмечается и в животноводстве, и в растениеводстве, в ряде направлений Псковская область является лидером в Северо-Западном федеральном округе.

Михаил Ведерников проинформировал первого заместителя министра, что в этом году Псковская область получила рекордный за последние 10 лет урожай зерновых и зернобобовых культур. В первые в истории региона планируется отправить на экспорт продовольственную пшеницу в объёме 10 тыс. тонн. План по заготовке кормов в регионе выполнен на 104%.

Глава региона рассказал об открытии в Новосокольническом районе фермы на 1,8 тыс. голов. Есть ещё три заявки от других сельхозпроизводителей по открытию новых предприятий в сфере молочного животноводства. Михаил Ведерников обратился к первому замминистра сельского хозяйства РФ для поддержки этих инвестиционных проектов, подчеркнув, что реализация проектов позволит увеличить количество производимого молока и повысить конкурентоспособность псковских предприятий.

Ещё одной темой встречи стала реализация программы комплексного развития сельских территорий Псковской области на 2021 год в части развития сельских агломераций, благоустройстве сельских территорий, реконструкции автомобильных дорог.

Джамбулат Хатуов заявил, что все предложения региона проработают профильные специалисты Министерства.

Михаил Ведерников поблагодарил Минсельхоз за конструктивное взаимодействие и помощь в решении актуальных вопросов региона.  

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