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Экономика / Туризм

Про псковские сыр и лён узнают участники туристского онлайн-марафона из разных регионов России

2 ноября 2020 года, 21:22

Торгово-промышленная палата Псковской области 3 ноября в 11:00 проводит туристский онлайн-марафон «Движение навстречу: Калининград – Псков – Вологда - Нижний Новгород». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе организации.

Цель онлайн-марафона – активизация профессиональных площадок для открытого диалога по актуальным вопросам восстановления индустрии гостеприимства в регионах Российской Федерации, развитие внутреннего туризма, презентация новых проектов по продвижению объектов туриндустрии, обмен опытом с представителями туриндустрии других регионов.

В данном проекте уже приняли участие 9 регионов России и Белоруссии, состоялись презентации более 45 объектов туриндустрии. В ходе очередного марафона Псковская область будет представлена сыроварней «Тремпелис» и единственным в мире музем льна, который находится в Печорах.

Кроме того, будет презентован проект по продвижению местных производителей и ремесленников для туристов и гостей Псковской области.

Заявки на участие в мероприятии можно присылать на e-mail: delo@chamberpskov.ru.

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