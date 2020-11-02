В Псковской области скорректированы требования к самоизоляции для граждан старше 65 лет

В Псковской области скорректированы требования к самоизоляции граждан старшего возраста, которая начинается с 9 ноября. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, соответствующие изменения внесены в указ губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так, определены случаи, когда граждане старше 65 лет вправе покидать места проживания или пребывания. Речь, например, идет об обращениях за медицинской помощью, следовании к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, выносе мусора, прогулках или выгуле домашних животных. Кроме того, пожилые граждане могут следовать к месту проживания родственников или объекту недвижимости, который находится в собственности. Выходить из дома можно и в ряде других случаев, прописанных в документе.

Напомним, что обязательная самоизоляция установлена для граждан старше 65 лет на период с 9 ноября по 22 ноября.

Также теперь в период действия ограничительных мероприятий граждане обязаны носить одноразовые маски или многоразовые маски и респираторы в лифте.