Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковской области скорректированы требования к самоизоляции для граждан старше 65 лет

2 ноября 2020 года, 19:27

В Псковской области скорректированы требования к самоизоляции граждан старшего возраста, которая начинается с 9 ноября. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, соответствующие изменения внесены в указ губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В Псковской области скорректированы требования к самоизоляции для граждан старше 65 лет

Фото Дарьи Хватковой
Так, определены случаи, когда граждане старше 65 лет вправе покидать места проживания или пребывания. Речь, например, идет об обращениях за медицинской помощью, следовании к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, выносе мусора, прогулках или выгуле домашних животных. Кроме того, пожилые граждане могут следовать к месту проживания родственников или объекту недвижимости, который находится в собственности. Выходить из дома можно и в ряде других случаев, прописанных в документе.

Напомним, что обязательная самоизоляция установлена для граждан старше 65 лет на период с 9 ноября по 22 ноября.

Также теперь в период действия ограничительных мероприятий граждане обязаны носить одноразовые маски или многоразовые маски и респираторы в лифте.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Про псковские сыр и лён узнают участники туристского онлайн-марафона из разных регионов России
Четыре сотрудника Псковской инфекционной больницы заразились коронавирусом
Псковские финалисты конкурса «Большая перемена» смогли пообщаться с Путиным
Галина Макарова рассказала о впечатлениях детей от поездки на шоу Алексея Немова
Более 1700 жалоб поступили от жителей Псковской области в октябре
82 километра прибрежной полосы отчистили в Псковской области
Власти Пскова выбирают помещение для участкового пункта полиции в Овсище
Несколько федеральных форумов пройдут в Псковской области в 2021 году
Угнанную в Петербурге машину засекли в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Общество
2 ноября 16:38

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

В Пскове прошел Международный молодежный форум проектов «Наследники»
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?
«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Общество
26 октября 17:37

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Псковичи могут выбрать в мобильном приложении варианты оформления города к Новому году