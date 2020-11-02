Псковские финалисты конкурса «Большая перемена» смогли пообщаться с Путиным

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции побеседовал с участниками проходящего в Артеке «финала» всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Как сообщает Псковское агентство информации, среди них были и школьники из Псковской области.
«Конечно, это название образное. В нём и ваша жизнь, школа, время дружбы, новых знаний и открытий. И конечно, оно отражает те грандиозные общественные, технологические изменения, в полном смысле большие перемены, которые сейчас происходят в мире. А чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке, в том числе и молодом человеке, заложен, помочь найти свой путь в жизни. От этого зависит будущее России, её успехи и достижения», – обратился к детям глава государства.
По словам президента, конкурс «Большая перемена» предоставил школьникам уникальный шанс показать наиболее яркую сторону своих способностей и мастерства, самим выбрать творческое задание, рассказать о своих проектах и идеях по самому широкому спектру направлений: искусство, журналистика, экология, наука и технологии, волонтёрство, история, туризм, развитие городов.
Фото пресс-службы президента РФ
Победители конкурса – ученики 10-11 классов – получат миллион рублей и смогут поступить в лучшие вузы России. Ученики средних классов получат по 200 тысяч рублей, а финалисты в следующем году получат путёвки в «Артек». Владимир Путин заявил, что конкурс станет традиционным.