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Общество / Обратная связь

Более 1700 жалоб поступили от жителей Псковской области в октябре

2 ноября 2020 года, 17:37

Более 1 700 обращений от жителей Псковской области поступили за октябрь в систему мониторинга «Инцидент-менеджмент», сообщает официальный Telegram-канал региона. Система фиксировала обращения в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Facebook и «Одноклассники».

Больше всего псковичи жаловались на проблемы с дорогами и ЖКХ. «Что закономерно, так как в области идёт активный ремонт дорог, а в конце сентября и начале октября в регионе начался отопительный сезон», - говорится в сообщении. Третье место по количеству обращений заняли вопросы, связанные с госуслугами по линии соцзащиты.

Все жалобы, которые поступили в систему обращений, были обработаны. Среднее время ожидания ответа составило 6 часов.

Чтобы обращение попало на рассмотрение его необходимо отправить в официальные группы комитетов, районов или через форму обратной связи через приложение в «ВКонтакте»

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