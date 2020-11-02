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Общество / Дети

Галина Макарова рассказала о впечатлениях детей от поездки на шоу Алексея Немова

2 ноября 2020 года, 18:07

Заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Галина Макарова рассказала о поездке детей на театрализованное спортивное шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта» в эфире ПАИ-live 2 ноября.

Галина Макарова рассказала о впечатлениях детей от поездки на шоу Алексея Немова

Шоу проходило во Дворце спорта «Лужники» в Москве 31 октября. По словам Галины Макаровой, 24 ребёнка из Пскова и Великих Лук, которые смогли побывать на мероприятии, занимаются спортивной гимнастикой и аэробикой. «Шоу проходит не первый год с участием детей из Псковской области. Поэтому критерий № 1 - дети должны были ехать те, которые это шоу еще ни разу не видели. Также делался акцент на том, чтобы на шоу ехали дети из многодетных и малообеспеченных семей», – рассказала зампредседателя регионально комитета по спорту.

Галина Макарова отметила, что у детей от шоу остались только яркие впечатления. «Шоу действительно заслуживает аплодисментов. Длилось оно более двух часов в тандеме со звездами эстрады и выступлением представителей разных видов спорта. Глаза разбегались, хотелось смотреть и направо, и налево. Было интересно не только детям. И я думаю, что это шоу было бы здорово посмотреть не только спортсменам. Оно бы оставило неизгладимое впечатление и у людей, которые даже не занимаются спортом. Все шоу от начала до конца было ярким, захватывающим, поэтому, конечно, дети приехали только с положительными эмоциями», - поделилась она и добавила, что на представлении «глаза горели» у всех детей. А после представления юные спортсмены хотели подойти к каждому выступившему, заметила гостья эфира.

Во второй день поездки делегация из Псковской области отправилась на обзорную экскурсию по Москве. «Посетили Красную площадь, Парк Победы, Воробьевы Горы – в этот день у детей была другая волна новых эмоций – культурно-познавательных», – рассказала зампредседателя профильного комитета. Также она подчеркнула, что все санитарные требования и предписания Роспотребнадзора во время поездки соблюдались.

На шоу Алексея Немова в Москву юные псковичи ездят уже третий год. Поездки организованы по инициативе и при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Также помощь в организации оказал благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Один из участников поездки поделился впечатлениями, отметив, что больше всего ему понравились брейкдансеры и сам Алексей Немов, который продемонстрировал очень сложные элементы.

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