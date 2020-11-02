82 километра прибрежной полосы отчистили в Псковской области

В Псковской области в рамках ежегодной Общероссийской акции «Вода России» очистили 82 километре прибрежной полосы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Экологические акции, в которых приняли участие более 650 человек, прошли в 20-и районах области. В их рамках были организованы субботники по уборке от мусора берегов рек и озер, территории очистили от пластиковых бутылок, пакетов, банок, обкос травы и прочего.

Убрали от мусора в рамках государственного контракта территории озёр лесных озер Каретное, Зеркальное, Серебрянное, Жуково, которые находятся в Гдовском и Псковском районах. Оттуда вывезли 150 кубометров отходов, а затем установили два контейнера для мусора. Всего было очищено 500 метров территории. В уборке приняли участие более 50 человек.

В настоящее время мероприятия по очистке берегов псковских водоёмов завершены.