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Общество / Экология

82 километра прибрежной полосы отчистили в Псковской области

2 ноября 2020 года, 16:42

В Псковской области в рамках ежегодной Общероссийской акции «Вода России» очистили 82 километре прибрежной полосы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Экологические акции, в которых приняли участие более 650 человек, прошли в 20-и районах области. В их рамках были организованы субботники по уборке от мусора берегов рек и озер, территории очистили от пластиковых бутылок, пакетов, банок, обкос травы и прочего.

Убрали от мусора в рамках государственного контракта территории озёр лесных озер Каретное, Зеркальное, Серебрянное, Жуково, которые находятся в Гдовском и Псковском районах. Оттуда вывезли 150 кубометров отходов, а затем установили два контейнера для мусора. Всего было очищено 500 метров территории. В уборке приняли участие более 50 человек.

В настоящее время мероприятия по очистке берегов псковских водоёмов завершены. 

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