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Недвижимость

Власти Пскова выбирают помещение для участкового пункта полиции в Овсище

2 ноября 2020 года, 16:28

Глава Пскова Елена Полонская, депутат по округу № 12 Григорий Стороненков и директор СК «Скандинавия» Игорь Поляков обсудили передачу помещения в цокольном этаже многоэтажного жилого дома для организации работы участкового пункта полиции в микрорайоне Овсище, сообщили «Псковской правде» в муниципалитете.

Власти Пскова выбирают помещение для участкового пункта полиции в Овсище

Фото пресс-службы муниципалитета
Власти Пскова выбирают помещение для участкового пункта полиции в Овсище

Фото пресс-службы муниципалитета

Участники рассмотрели правовые аспекты размещения участкового пункта полиции. Этот вопрос будет дополнительно прорабатываться юридической службой Псковской городской Думы.

Представители заинтересованных сторон уже осмотрели два помещения в доме по улице Алехина, 28 и 30, которые находятся в собственности компании «Скандинавия». Руководство полиции города отметило, что наиболее подходящим вариантом является помещение на Алехина, 30. Оно площадью 26 квадратных метров, имеет отдельный вход и санузел.

Старый пункт полиции в Овсище прекратил свою работу из-за постоянных подтоплений помещения канализационными водами. В настоящее время руководство муниципалитета, депутат по округу и городская полиция подбирают другое помещение, где может разместиться участковый. Пока же он принимает жителей в здании Управления МВД по городу Пскову.

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