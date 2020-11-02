Власти Пскова выбирают помещение для участкового пункта полиции в Овсище

Участники рассмотрели правовые аспекты размещения участкового пункта полиции. Этот вопрос будет дополнительно прорабатываться юридической службой Псковской городской Думы.

Представители заинтересованных сторон уже осмотрели два помещения в доме по улице Алехина, 28 и 30, которые находятся в собственности компании «Скандинавия». Руководство полиции города отметило, что наиболее подходящим вариантом является помещение на Алехина, 30. Оно площадью 26 квадратных метров, имеет отдельный вход и санузел.

Старый пункт полиции в Овсище прекратил свою работу из-за постоянных подтоплений помещения канализационными водами. В настоящее время руководство муниципалитета, депутат по округу и городская полиция подбирают другое помещение, где может разместиться участковый. Пока же он принимает жителей в здании Управления МВД по городу Пскову.