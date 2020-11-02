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Общество / Образование

Несколько федеральных форумов пройдут в Псковской области в 2021 году

2 ноября 2020 года, 15:41

Несколько федеральных форумов пройдут в Псковской области в 2021 году, рассказала начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире проекта ПАИ-live 2 ноября.

«Форумов при поддержке федерального центра в следующем году у нас будет, думаю, несколько», - поделилась Наталья Плявинская. Она выделила форумы «Территория смыслов», а также «Содействие», который был разбит на два этапа и первый из них прошел в режиме онлайн.

Несколько федеральных форумов пройдут в Псковской области в 2021 году

Фото Псковского агентства информации

«Мы договорились о проведении форума «Территория смыслов» на территории Псковской области. Это не только высочайший уровень экспертов, которые примут участие и поработают с нашей молодежью, это форум для нашей псковской молодёжи, который проведут федеральные специалисты», - подчеркнула Наталья Плявинская. В рамках форума пройдёт грантовый конкурс на федеральные средства. Участники смогут получить поддержку для своих проектов, которые будут реализованы в регионе.

Кроме того, в конце ноября — начале декабря планируется провести вторую часть форума «Содействие». Регистрация на него уже открыта. «Если нам удастся провести его в офлайн-формате, то количество участников будет ограничено», - заметила Наталья Плявинская. Также организаторы рассматривают вариант гибридного формата, чтобы все желающие могли принять участие в мероприятии.

Гостья эфира сказала, что во время первой части форума большая помощь была получена благодаря обсуждениям с общественниками в онлайн-формате. «Сохраняется связь с ними, задаются вопросы. Благодаря этому формату мы смогли более качественно подготовить и перечень поручений по итогам форума», - отметила Наталья Плявинская

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