Угнанную в Петербурге машину засекли в Псковской области

В Псковской области засекли угнанную у дилерского центра Санкт-Петербурга машину. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Арендатор транспортного средства сообщил о пропаже Hyundai Tucson 20 октября. Накануне он взял автомобиль в прокат до февраля 2021 года. Машину угнали от дома №17 по улице Гастелло. В кроссовере был установлен GPS-маяк.

1 ноября в 18:55 в полицию Москвы обратился менеджер дилерского центра. Он сообщил, что похищенный Hyundai Tucson по GPS-трекеру движется по Псковской области в сторону Москвы. Дежурная часть столичной полиции послала ориентировки нарядам ППСП и ГИБДД Псковской, Тверской и Московской областей.

В 19:50 сотрудники ржевской ГИБДД заметили автомобиль на 224-м километре трассы М-9 «Балтия» в Тверской области. Наряду удалось остановить похищенную машину.

За рулем оказался 53-летний житель Новосибирска.

Водитель и кроссовер доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.