Со 2 ноября отменены концерты в псковской филармонии и спектакли в театрах

Со 2 ноября все спектакли и концерты Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и Псковского областного театра кукол отменены или перенесены на другие даты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Проведение концертов и показ спектаклей с очным присутствием зрителей запрещены в регионе Указом губернатора Михаила Ведерникова с 2 ноября до особого распоряжения.

Сдать ранее приобретенные билеты зрители могут в кассы ТКД в любое удобное время. Деньги будут возмещать псковичам в полном объеме и в неограниченные сроки, то есть даже после даты ранее намеченного мероприятия. Однако, зрителей просят не создавать очередей в прикассовых зонах в целях безопасности здоровья.

Те, кто приобретал билеты онлайн, могут вернуть деньги, позвонив в Орбилет по бесплатному телефону техподдержки 8-800-600-47-44.

«Берегите себя и будьте здоровы! Обо всех изменениях ситуации мы будем информировать вас заблаговременно», - отметили в пресс-службе.