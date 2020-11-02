Минздрав РФ оценил деятельность властей и медиков Псковской области по сдерживанию COVID-19

О ситуации с распространением COVID-19 в Псковской области рассказал глава региона Михаил Ведерников на встрече с Михаилом Мурашко.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко положительно оценил деятельность администрации и медиков Псковской области по сдерживанию заболеваемости COVID-19, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Однако, подчеркнул он, необходимо сохранять концентрацию и делать все необходимое для сохранения здоровья граждан.

Губернатор отметил, что ситуация в настоящее время непростая, но контролируемая. По его словам, в регионе развернуты около 900 коек. В частности, 300 ковидкоек расположились в новых многофункциональных медцентрах, построенных в Пскове и Великих Луках по поручению президента России силами Министерства обороны РФ. Учреждения имеют современное оборудование. Штат медцентров полностью укомплектован. Среди персонала есть медики из других регионов РФ, подчеркнул Михаил Ведерников.

Также глава региона рассказал, что в декабре планируется ввести в эксплуатацию новый детский инфекционный корпус на 60 коек. Строительные работы на объекте должны завершиться в конце ноября.

Участники встречи обсудили оказание плановой медицинской помощи, а также улучшение работы амбулаторного звена здравоохранения. Михаил Ведерников проинформировал, что в Псковской области разрабатывается актуальная маршрутизация пациентов с различными заболеваниями среди медучреждений, которые не задействованы для COVID-стационаров.

Кроме того, прорабатываются вопросы создания кадрового резерва и обновления регламента работ с больными коронавирусом, которые лечатся дома, для работников поликлиник. Особое внимание Михаил Ведерников обещал обратить на сохранение жизни врачей, в особенности тех, которые работают в «красных зонах».

Губернатор поблагодарил Минздрав РФ за помощь в приобретении средств индивидуальной защиты, систем тестирования, обеспечение транспортного обслуживания и оборудования. На эти цели было выделено около 100 млн рублей.