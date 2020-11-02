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Экономика / Деньги

23,5 млн рублей получит Псковская область на закупку лекарств для больных COVID

2 ноября 2020 года, 12:58

23,5 млн рублей получит Псковская область на закупку лекарств для больных COVID-19, которые получают медпомощь амбулаторно. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего в регионы на лекарства для больных коронавирусом отправят более 5 млрд рублей из резервного фонда Правительства. Михаил Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов довести деньги до субъектов максимально быстро. Это необходимо, чтобы главы регионов оперативно организовали обеспечение заболевших необходимыми лекарствами.

В настоящее время инфицированным назначают комбинированные схемы для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений. Лекарства будут предоставляться больным бесплатно. 

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