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Общество / Здоровье

Главврач Псковской горбольницы вылечился от коронавируса

2 ноября 2020 года, 12:35

Главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев вылечился от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. 2 ноября он приступил к работе.

Главврач Псковской горбольницы вылечился от коронавируса

Фото Псковского агентства информации

В регионе остаются заболевшими COVID-19 разной степени тяжести более 380 медицинских работников. В частности, инфекцию выявили у 103 врачей. 

Ранее сообщалось, что медработники заразились коронавирусом в пяти медучреждениях Псковской областиБольные есть среди персонала и пациентов в Псковской областной больнице, в областном онкодиспансере, в Перинатальном центре, Печорской и Дедовичской районных, Псковской, Великолукской и Бежаницкой межрайонных больницах.

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