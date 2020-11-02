Главврач Псковской горбольницы вылечился от коронавируса

Главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев вылечился от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. 2 ноября он приступил к работе.

В регионе остаются заболевшими COVID-19 разной степени тяжести более 380 медицинских работников. В частности, инфекцию выявили у 103 врачей.

Ранее сообщалось, что медработники заразились коронавирусом в пяти медучреждениях Псковской области. Больные есть среди персонала и пациентов в Псковской областной больнице, в областном онкодиспансере, в Перинатальном центре, Печорской и Дедовичской районных, Псковской, Великолукской и Бежаницкой межрайонных больницах.