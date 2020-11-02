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Экономика / Работа

Псковской инфекционной больнице требуются специалисты

2 ноября 2020 года, 12:15

В команду Псковской областной инфекционной больницы требуются специалисты, сообщили «Псковской правде» в медучреждении. Новый персонал набирают в связи с расширением коечного фонда и скорым открытием детского корпуса.

Псковской инфекционной больнице требуются специалисты

Фото Псковского агентства информации

Организация ищет врачей-реаниматологов, инфекционистов, педиатров, терапевтов, а также врачей КДЛ, ПЦР, биологов, лаборантов. Кроме того, инфекционная больница набирает средний медицинский персонал.

От кандидатов требуются желание работать и развиваться. Работникам предоставят служебное жилье, все социальные гарантии и федеральные выплаты.

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