Псковской инфекционной больнице требуются специалисты

В команду Псковской областной инфекционной больницы требуются специалисты, сообщили «Псковской правде» в медучреждении. Новый персонал набирают в связи с расширением коечного фонда и скорым открытием детского корпуса.

Организация ищет врачей-реаниматологов, инфекционистов, педиатров, терапевтов, а также врачей КДЛ, ПЦР, биологов, лаборантов. Кроме того, инфекционная больница набирает средний медицинский персонал.

От кандидатов требуются желание работать и развиваться. Работникам предоставят служебное жилье, все социальные гарантии и федеральные выплаты.