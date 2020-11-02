Ведерников: Школы не являются местами массового заражения коронавирусом

Образовательные учреждения не являются местами массового заражения, поэтому массово закрывать школы бессмысленно. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, дистанционное обучение не зарекомендовало себя ни у учеников с родителями, ни у учителей. Кроме того, эксперты считают, что эпидемия может длиться до полутора лет. «Очевидно, что ни на карантин, ни на дистанционное обучение на такой срок не уйти. Давайте будем благоразумны и научимся жить в этой новой реальности», - подчеркнул он.

2 ноября дети в Пскове вышли с каникул на учебу. В школах будут делать все необходимое для обеспечения безопасности детей, заверил губернатор.

Также Михаил Ведерников напомнил, что основные риски несут общественный транспорт, медучреждения и общественные места.