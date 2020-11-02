Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ведерников: Школы не являются местами массового заражения коронавирусом

2 ноября 2020 года, 09:54

Образовательные учреждения не являются местами массового заражения, поэтому массово закрывать школы бессмысленно. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Ведерников: Школы не являются местами массового заражения коронавирусом

Фото Дарьи Хватковой

По словам главы региона, дистанционное обучение не зарекомендовало себя ни у учеников с родителями, ни у учителей. Кроме того, эксперты считают, что эпидемия может длиться до полутора лет. «Очевидно, что ни на карантин, ни на дистанционное обучение на такой срок не уйти. Давайте будем благоразумны и научимся жить в этой новой реальности», - подчеркнул он.

2 ноября дети в Пскове вышли с каникул на учебу. В школах будут делать все необходимое для обеспечения безопасности детей, заверил губернатор.

Также Михаил Ведерников напомнил, что основные риски несут общественный транспорт, медучреждения и общественные места.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Минздрав РФ оценил деятельность властей и медиков Псковской области по сдерживанию COVID-19
23,5 млн рублей получит Псковская область на закупку лекарств для больных COVID
Главврач Псковской горбольницы вылечился от коронавируса
Псковской инфекционной больнице требуются специалисты
Псковский Центр гигиены и эпидемиологии перестал проводить платные исследования на коронавирус
Появились первые претенденты на получение премии «Народное признание -2020»
120 человек заболели коронавирусом в Псковской области 1 ноября
Михаил Ведерников поблагодарил псковских пограничников за добросовестную и честную службу
24 юных спортсмена из Псковской области посетили шоу Алексея Немова

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?
«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Общество
26 октября 17:37

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Псковичи могут выбрать в мобильном приложении варианты оформления города к Новому году
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно