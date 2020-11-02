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Общество / Здоровье

120 человек заболели коронавирусом в Псковской области 1 ноября

2 ноября 2020 года, 09:33

120 человек заболели коронавирусом за сутки 1 ноября в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее количество заболевших составило 8 тыс. 155 человек.

120 человек заболели коронавирусом в Псковской области 1 ноября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Больше всего заболевших выявили в Великих Луках – 58 человек (всего 1654). По 20 человек заразились в Пскове (всего 2873) и Невельском районе (всего 260). У 4 человек COVID-19 диагностировали в Куньинском районе (всего 68), у 3 – в Новосокольническом (всего 178), Пустошкинском (всего 40) и Локнянском (всего 33). Два инфицированных добавились в Великолукском районе (всего 276). По одному случаю заболевания коронавирусом подтвердились в Псковском (всего 655), Островском (всего 519), Опочецком (всего 193), Бежаницком (всего 110), Себежском (всего 69), Пыталовском (всего 45) и Усвятском (всего 39).

За сутки от коронавируса никто не поправился. Всего с начала пандемии выздоровели 4 тыс. 668 пациентов. Количество умерших – 70 человек.

«Мы прогнозируемо приближаемся к пику. Сейчас особенно важно сохранять бдительность. Помните, сообща мы быстрее и лучше справимся с заразой и вернемся к привычной жизни», - написал Михаил Ведерников.

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