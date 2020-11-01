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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил псковских пограничников за добросовестную и честную службу

1 ноября 2020 года, 21:24

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил представителей Пограничного управления УФСБ России по Псковской области, которому 1 ноября исполнилось 16 лет со дня образования. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети Instagram.

«Своим ежедневным трудом наши пограничники 24 часа в сутки обеспечивают безопасность наших рубежей, контролируя пограничный режим на границах трех государств общей протяженностью 883 км», - добавил губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил пограничников за добросовестную и честную службу. «Искренне поздравляю всех пограничников с праздником и желаю крепкого здоровья, тишины и покоя на границе, успехов и всего самого наилучшего!» - резюмировал он.

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