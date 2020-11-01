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Общество

Александр Котов: Через неотвратимость исполнения судебных решений воплощается принцип главенства закона

1 ноября 2020 года, 15:47

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер напомнил, что Федеральная служба судебных приставов стоит на защите интересов государства и законных прав граждан, и что от эффективности работы судебных приставов во многом зависит укрепление правовых основ, повышение авторитета судебной системы, рост гражданской ответственности в обществе.

«В настоящее время в ведомстве идёт процесс комплексного реформирования – фактически порядок и условия деятельности судебных приставов становятся сопоставимы со службой в правоохранительных органах. Изменились нормативно-правовой аспект и организационная составляющая работы ведомства, но неизменным остаётся главный принцип службы судебных приставов – через неотвратимость исполнения судебных решений воплощать в жизнь принципы справедливости и главенства закона», - добавил Александр Котов.

Судебным приставам он пожелал новых профессиональных достижений, здоровья и благополучия.

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