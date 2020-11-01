Михаил Ведерников поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил директора ФССП — главного судебного пристава России Дмитрия Аристова, сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с 155-летним юбилеем со дня образования ведомства.

«Ежедневно непростым трудом судебные приставы восстанавливают справедливость, обеспечивают защиту конституционных прав и свобод граждан, исполняя решения судов», - написал он на своей странице в соцсети Instagram.

По словам губернатора, это особая ответственность, которая требует четких и оперативных действий, а также исключительной компетентности, принципиальности и профессионализма.

«От всей души желаю сотрудникам и ветеранам службы, членам их семей здоровья, энергии и успехов во всех делах и начинаниях», - отметил Михаил Ведерников.