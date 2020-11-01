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Общество

Михаил Ведерников поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

1 ноября 2020 года, 13:37

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил директора ФССП — главного судебного пристава России Дмитрия Аристова, сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с 155-летним юбилеем со дня образования ведомства. 

«Ежедневно непростым трудом судебные приставы восстанавливают справедливость, обеспечивают защиту конституционных прав и свобод граждан, исполняя решения судов», - написал он на своей странице в соцсети Instagram. 

По словам губернатора, это особая ответственность, которая требует четких и оперативных действий, а также исключительной компетентности, принципиальности и профессионализма. 

 «От всей души желаю сотрудникам и ветеранам службы, членам их семей здоровья, энергии и успехов во всех делах и начинаниях», - отметил Михаил Ведерников.

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