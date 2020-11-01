Два человека заболели коронавирусом в Псковской областной больнице

В Псковской областной больнице выявили два случая заболевания в двух отделениях, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

В хирургическом отделении заболел медицинский сотрудник, а в отделении нефрологии выявлен пациент с коронавирусом.

В настоящий момент выявляют и локализуют заражённых среди пациентов и медицинских работников. Проводится весь комплекс необходимых мероприятий.

Всего за минувшие сутки 117 человек заразились коронавирусом в Псковской области. 39 жителей региона выздоровели.