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Общество / Здоровье

Два человека заболели коронавирусом в Псковской областной больнице

1 ноября 2020 года, 12:22

В Псковской областной больнице выявили два случая заболевания в двух отделениях, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. 

В хирургическом отделении заболел медицинский сотрудник, а в отделении нефрологии выявлен пациент с коронавирусом. 

В настоящий момент выявляют и локализуют заражённых среди пациентов и медицинских работников. Проводится весь комплекс необходимых мероприятий.

Всего за минувшие сутки 117 человек заразились коронавирусом в Псковской области. 39 жителей региона выздоровели.

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