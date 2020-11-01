Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Транспортными картами теперь можно оплатить проезд в псковских автобусах

1 ноября 2020 года, 11:00

С 1 ноября в автобусах Пскова можно использовать для оплаты проезда транспортные карты. Это магнитные электронные карты для оплаты проезда, которые необходимо прикладывать к валидатору у кондуктора или водителя при входе в автобус.

Читайте также
Транспортные карты заработают в автобусах Пскова с ноября
Ранее «Псковская правда» сообщала, что пополнить баланс такой карты можно в банке или банкомате. Кроме того, предусмотрен личный кабинет, который будет привязан к карте каждого пассажира. В нем можно будет пополнять счет, смотреть трансакции и историю поездок. Есть три варианта использования транспортной карты: как кошелек, как проездной с ограничением в 100 поездок и как безлимитный проездной.

Главное преимущество такого вида оплаты – исключение человеческого фактора: все делается электронно, а историю транзакций можно увидеть в личном кабинете. Для гостей города останется наличный и безналичный способ оплаты. В перспективе на такую систему планируется перевести пригородные маршруты.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Котов: Через неотвратимость исполнения судебных решений воплощается принцип главенства закона
Михаил Ведерников поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
Два человека заболели коронавирусом в Псковской областной больнице
У 117 жителей Псковской области подтвердился коронавирус за минувшие сутки
Почти 6 млн рублей выделены на оснащение псковских лабораторий, тестирующих на коронавирус
В Петербурге почтили память погибших при крушении самолёта над Синаем
В ноябре усадьбы Пушкинского заповедника закроют на санитарные дни
Покупку нового медоборудования обсудил псковский губернатор с замглавы Минздрава
5 ноября завершится проверка в великолукской больнице по жалобе родственников умершего пациента

Комментарии

Авторизация
No comments
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий