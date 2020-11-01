Транспортными картами теперь можно оплатить проезд в псковских автобусах

С 1 ноября в автобусах Пскова можно использовать для оплаты проезда транспортные карты. Это магнитные электронные карты для оплаты проезда, которые необходимо прикладывать к валидатору у кондуктора или водителя при входе в автобус.
С 1 ноября в автобусах Пскова можно использовать для оплаты проезда транспортные карты. Это магнитные электронные карты для оплаты проезда, которые необходимо прикладывать к валидатору у кондуктора или водителя при входе в автобус.
Главное преимущество такого вида оплаты – исключение человеческого фактора: все делается электронно, а историю транзакций можно увидеть в личном кабинете. Для гостей города останется наличный и безналичный способ оплаты. В перспективе на такую систему планируется перевести пригородные маршруты.