Транспортными картами теперь можно оплатить проезд в псковских автобусах

С 1 ноября в автобусах Пскова можно использовать для оплаты проезда транспортные карты . Это магнитные электронные карты для оплаты проезда, которые необходимо прикладывать к валидатору у кондуктора или водителя при входе в автобус.

Ранее «Псковская правда» сообщала, что пополнить баланс такой карты можно в банке или банкомате. Кроме того, предусмотрен личный кабинет, который будет привязан к карте каждого пассажира. В нем можно будет пополнять счет, смотреть трансакции и историю поездок. Есть

три варианта использования транспортной карты: как кошелек, как проездной с ограничением в 100 поездок и как безлимитный проездной.

Главное преимущество такого вида оплаты – исключение человеческого фактора: все делается электронно, а историю транзакций можно увидеть в личном кабинете. Для гостей города останется наличный и безналичный способ оплаты. В перспективе на такую систему планируется перевести пригородные маршруты.