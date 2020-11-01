У 117 жителей Псковской области подтвердился коронавирус за минувшие сутки

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 117 жителей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Таким образом, по данным на 31 октября в регионе заразились коронавирусом 8035 человек.

Наибольшее количество инфицированных за сутки было зафиксировано в Пскове (40 человек за сутки, всего - 2853) и в Великих Луках (30 за сутки, всего - 1596).

Выздоровели от коронавируса в Псковской области 4668 человек, за сутки - 39. Всего за время пандемии в регионе скончались 70 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

В области было проведено 130009 тестов на коронавирус, за сутки - 799.

«Ради сохранения вашего здоровья и экономики региона мы не вводим жестких ограничений. Прошу внимательно и с пониманием относиться ко всем рекомендациям и требованиям. Это сейчас самое важное», - подчеркнул Михаил Ведерников.