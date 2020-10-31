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Экономика / Деньги

Почти 6 млн рублей выделены на оснащение псковских лабораторий, тестирующих на коронавирус

31 октября 2020 года, 21:13

 5 млн 715 тыс. рублей выделены в Псковской области на оснащение оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

В соответствии с Распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина, в целом регионам страны будет направлено более 1 млрд рублей. Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ.

«Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики», - сказано в пояснительной записке к документу.

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